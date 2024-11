Das Wetter: An den Alpen sonnig, sonst länger trüb, bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen wird es heute freundlich. Sonst gibt's Nebel und Hochnebel, im Tagesverlauf kommt ab und zu die Sonne raus, bei Höchstwerten zwischen 3 und 12 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 0 Grad. Morgen teils Wolken, teils Sonne. Am Montag und Dienstag bewölkt mit sonnigen Abschnitten in den Bergen.

