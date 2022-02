Nachrichtenarchiv - 19.02.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ist es meistens trocken, nur am Alpenrand fällt am Vormittag noch etwas Schnee. Dazu ist es aufgelockert bewölkt, zeitweise scheint die Sonne, Höchstwerte von 4 bis 10 Grad. Morgen wolkig und etwas Regen bei 5 bis 10 Grad. Am Montag wechselhaftes Schauerwetter und windig. Am Dienstag Wetterberuhigung. Maximal 4 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 19.02.2022 05:00 Uhr