Das Wetter: An den Alpen Schauer, sonst freundlich, bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute viele Wolken und stellenweise Regen, vor allem an den Alpen. Am östlichen Alpenrand auch Auflockerungen. Höchstwerte 8 bis 15 Grad. Kommende Nacht örtlich Regen, an den Alpen Schneefall. Tiefstwerte zwischen 7 und 0 Grad. Die weiteren Aussichten: morgen meist bedeckt und regnerisch. Am Donnerstag und Freitag dann wechselhaft mit Wolken, Schauern und etwas Sonne. Höchstwerte 3 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2025 11:45 Uhr