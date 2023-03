Meldungsarchiv - 28.03.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Zeitweise klar, nur an den Alpen noch Schneefälle. Tiefsttemperaturen 0 bis -4 Grad. Tagsüber teils sonnig, teils bewölkt mit etwas Schnee oder Regen. 4 bis 9 Grad. Am Mittwoch ähnlich. Am Donnerstag öfter Regenfälle. Höchstwerte 9 bis 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2023 05:00 Uhr