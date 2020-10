Das Wetter: An den Alpen noch Regen, sonst Sonne und Wolken

Polens Präsident Duda ist positiv auf Corona getestet

Warschau: Polens Präsident Duda ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Es gehe ihm aber gut, teilte das Präsidialamt mit. In Polen sind die Corona-Zahlen zuletzt stark gestiegen. Die Regierung verschärfte deshalb die Schutzmaßnahmen. So dürfen sich nur noch maximal fünf Personen treffen, Präsenzunterricht an den Schulen gibt es nur bis zur dritten Klasse. Auch in vielen anderen europäischen Länder gelten neue Beschränkungen. In Frankreich dürfen die Menschen ab heute in rund der Hälfte aller Départements nachts nicht mehr ohne triftigem Grund ihre Wohnungen und Häuser verlassen. In Italien werden in der Hauptstadt Rom beliebte Treffpunkte an den Wochenenden geschlossen. Ähnliche Maßnahmen gibt es in Turin, Genua und Palermo. In Neapel kam es in der Nacht zu Protesten gegen die dort geltende nächtliche Ausgangssperre und einen geplanten Lockdown.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 11:45 Uhr