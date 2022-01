Nachrichtenarchiv - 23.01.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter: Nachts an den Alpen anhaltende Schneefälle. Auch in den höheren Lagen des Mittelgebirges zeitweise Schnee, sonst Regen bei Werten zwischen + 6 und -2 Grad. Am Tag stark bewölkt mit geringen Niederschlägen im Osten und Südosten. Temperaturen zwischen +8 bis+ 2 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.01.2022 04:00 Uhr