Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute gibt es an den Alpen freundliche Abschnitte, sonst ist es meistens bewölkt oder trüb. Richtung Unterfranken regnet es leicht. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. Mittwoch bis Freitag im Norden und Osten viele Wolken, teils Nebe. Im Bayerischen Wald und in Alpennähe mitunter sehr sonnig. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 06:00 Uhr