Das Wetter: an den Alpen freundlich, sonst bewölkt bei -4 bis +2 Grad

Nachrichtenarchiv - 09.01.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: An den Alpen überwiegend freundlich. Sonst bewölkt, vereinzelt etwas Schnee, später Auflockerungen bei - 4 bis +2 Grad. In der Nacht gebietsweise aufklarend, Tiefstwerte um -6 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Morgen und am Montag nach zähem Nebel vielerorts freundlich, Höchstwerte -5 bis +2 Grad. Am Dienstag in Alpennähe anfangs noch Sonne, sonst trüb und später Schnee bei 0 bis 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2021 08:00 Uhr