Das Wetter: Am Wochenende zunehmen regnerisch

Das Wetter in Bayern: Am Abend noch freundlich und mild, im Norden Frankens vereinzelt Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte in der Nacht um 13 Grad. Morgen erst freundlich, später Schauer und Gewitter. Von Sonntag an im Süden Regen und deutlich kühler. Im Norden bleibt es trocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2025 18:00 Uhr