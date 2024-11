Das Wetter: Am Wochenende oft trüb, in den Bergen sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils trüb, teils neblig bei Tiefsttemperaturen zwischen +5 und -2 Grad. Am Wochenende in den Niederungen oft trüb, teils aber auch freundlich bei 4 bis 11 Grad. In den Hochlagen der Mittelgebirge und in den Alpen viel Sonne und Werte bis 14 Grad. Am Montag nur in den Bergen Sonne, sonst bewölkt und in Franken später Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2024 19:15 Uhr