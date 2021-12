Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt, an den Alpen klar, aber kaum Frost. Morgen nur in Alpennähe länger Sonne, sonst viele Wolken bei maximal 8 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag keine Änderung, ab Montag regnerisch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2021 17:00 Uhr