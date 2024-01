Das Wetter: Am Tag teils wolkig, teils freundlich, zeitweise Regen. 4 bis 14 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht viel Regen - vor allem in der Mitte und im Süden Bayerns. Die Tiefsttemperaturen: 5 bis 1 Grad. Am Tag und auch in den folgenden Tagen teils wolkig, teils freundlich. Zeitweise Regen. Oft sehr windig, am Mittwoch mit stürmischen Böen. Tagsüber maximal 4 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 22:00 Uhr