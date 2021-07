Nachrichtenarchiv - 06.07.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Tag erst sonnig und freundlich, am Nachmittag und Abend teils kräftige Gewitter. Maximal 32 bis 22 Grad. Die Aussichten: Am Mittwoch oft bewölkt, vereinzelte Schauer bei Werten zwischen 25 und 20 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.07.2021 05:00 Uhr