Das Wetter: Am Tag meist sonnig bei 6 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Bei Tiefstwerten zwischen +3 und -3 Grad meist klar. Am Tag sonnig mit nur wenigen Wolken, Höchstwerte 6 bis 17 Grad. In den kommenden Tagen teils sonnig, teils bewölkt mit vereinzelten Schauern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2024 04:00 Uhr