Das Wetter in Bayern: Teils wolkig, teils länger klar, Tiefstwerte um 8 Grad. Am Tag meist freundlich bei 15 bis 21 Grad. Und die Aussichten von morgen, Sonntag an: Wechselhaft, besonders in Südbayern Schauer, wenig Temperaturänderung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2021 00:00 Uhr