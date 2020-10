Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Tag bei 11 bis 18 Grad meist freundlich. Die weiteren Aussichten: Am Montag wechselhaft mit Regenfällen, am Dienstag Wetterbesserung, nur in Franken weiterhin regnerisch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2020 00:00 Uhr