Das Wetter in Bayern: Am Vormittag in Alpennähe letzte Schauer, sonst Sonne und Wolken. Morgen und Dienstag trüb mit häufigen Regen- und Schneefällen. Weiter sehr windig bei höchstens 1 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 21:00 Uhr