Das Wetter: Am Nachmittag wechselnd bewölkt, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag noch immer meist wechselnd bewökt. An den Alpen und im Osten gelegentlich sonnige Abschnitte. Die Temperaturen steigen auf acht bis 14 Grad. In der Nacht wieder mehr Wolken, später gebietsweise Regen. Tiefstwerte um fünf Grad. Die weiteren Aussichten: viele Wolken, gelegentlich Regen. Am Dienstag trocken und in Südbayern auch meist freundlich. In der Nacht plus fünf bis minus drei Grad. Tagsüber fünf bis 11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2024 11:45 Uhr