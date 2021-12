Das Wetter: Am Alpenrand sonnig, sonst oft trüb bei 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Alpenrand sonnig, sonst oft trüb mit Nebel und Hochnebel. Temperaturen zwischen 3 Grad im Allgäu und bis 7 Grad in Unterfranken. Morgen und übermorgen an den Alpen weiter sonnig. Sonst neblig-trüb mit einzelnen Auflockerungen. Am Montag einzelne Schneeschauer, sonst teils sonnig. Temperaturen zwischen 1 und 8 Grad, in den Nächten bis minus 5 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2021 06:00 Uhr