Das Wetter: Am Alpenrand noch häufig Schneefall, sonst abklingende Schauer.

Nachrichtenarchiv - 01.02.2022 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute klingen die Schauer langsam ab, nur in Alpennähe gibt es teils noch länger anhaltenden Schneefall oder Schneeregen. Der Wind weht weiter stark bis stürmisch bei maximal 2 bis 7 Grad. Es gilt eine amtliche Unwetterwarnung vor starkem Schneefall in den Alpen oberhalb etwa 1.000 m. In freien Lagen oberhalb etwa 800 m wird vor starken Schneeverwehungen gewarnt. Von Donnerstag bis Samstag unbeständig und etwas milder mit neuem Regen oder Schneeregen, dazwischen kurz freundliche Abschnitte. Windig. Höchstwerte 3 bis 8 Grad, Tiefstwerte +5 bis -2 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.02.2022 20:15 Uhr