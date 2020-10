Das Wetter: Am Alpenrand erst noch föhnig, tagsüber viele Wolken, vorübergehend Regen.

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundliches Wetter, besonders im Osten viel Sonnenschein. Höchstwerte zwischen 12 Grad im Allgäu und bis zu 22 Grad in Niederbayern. Morgen unbeständig mit Regenfällen; am Dienstag regnet es in Franken weiter, ansonsten bessert sich das Wetter. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 4 Grad, tagsüber 11 bis 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2020 06:00 Uhr