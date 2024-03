Das Wetter: Am Abend wechselnd bewölkt und windig

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer oder Gewitter und windig, besonders im Norden. In der Nacht gebietsweise Schauer, es kühlt auf 9 bis 4 Grad ab. Morgen bei starkem Wind oft bewölkt und zeitweise Schauer. Am Sonntag meist trocken mit Sonne und Wolken, am Montag wieder bewölkt und nass. Höchstwerte 9 bis 15 Grad. Nachts meist frostfrei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 17:00 Uhr