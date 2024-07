Das Wetter: Am Abend wechselnd bewölkt mit Sonnenschein

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit längerem Sonnenschein. In der Nacht oft klar. Abkühlung auf 16 bis 11 Grad. Morgen viel Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 29 und 32 Grad. Am Dienstag wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Mittwoch wieder trocken. Tagsüber 23 bis 27 Grad. I

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 18:00 Uhr