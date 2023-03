Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Am Abend und in der Nacht zeitweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht zeitweise Regen, bei Tiefstwerten zwischen neun und vier Grad. In den kommenden Tagen wechselhaft. In Alpennähe teils sonnig. Es weht oft ein lebhafter Wind. Die Tageshöchstwerte in den kommenden Tagen 9 bis 17 Grad. Die nächtlichen Tiefstwerte 8 bis 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2023 17:00 Uhr