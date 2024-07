Das Wetter: am Abend und in der Nacht teils Schauer und Gewitter, es gilt eine Unwetterwarnung

Das Wetter in Bayern: Am Abend und anfangs auch in der Nacht im Westen und an den Alpen Schauer und Gewitter, teils mit Hagel, Starkregen und Sturmböen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern im Landkreis Lindau und im Oberallgäu. Sonst oft klar bei 20 bis 16 Grad. Morgen und am Freitag unbeständig mit immer wieder gewittrigem Regen. Nur noch Höchstwerte von 20 bis 28 Grad. Am Samstag wieder mehr Sonne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 19:00 Uhr