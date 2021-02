Nachrichtenarchiv - 15.02.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht viele Wolken und gebietsweise Schnee, vereinzelt auch Regen - Vorsicht Glatteisgefahr! Die Temperaturen bleiben bei plus 3 bis minus 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Wechselhaft, aber nur wenig Regen. Vor allem südlich der Donau auch längerer Sonnenschein bei 4 bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2021 18:00 Uhr