Das Wetter in Bayern: Der deutsche Wetterdienst warnt derzeit vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel in Teilen von Oberbayern. Kommende Nacht letzte Schauer und Gewitter, dann teils klar, teils bewölkt, im Süden später gewittriger Regen. Tiefstwerte 15 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen unbeständig mit Sonne, Regen und Gewittern. Ab Mittwoch in Alpennähe bewölkt mit Regen, sonst weitgehend trocken bei 14 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2023 22:00 Uhr