Das Wetter: Am Abend und in der Nacht bewölkt

CSU will sich für Besteuerung von Google und Amazon einsetzen

Berlin: Die CSU will sich für eine Besteuerung großer Internet-Konzerne wie Google oder Amazon einsetzen. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, soll ein entsprechender Vorstoß bei der Klausur der CSU-Landesgruppe in der kommenden Woche beschlossen werden. Internet-Konzerne wie Google oder Amazon sollten nach dem Willen der CSU zum Zahlen von Steuern gezwungen werden. Wenn Google und Facebook mit personalisierter Werbung und Daten aus Deutschland Geld verdienten, dann müssten sie von diesem Gewinn auch etwas an unser Gemeinwesen zurückgeben, heißt es in dem Dokument. Laut dem Text strebt die CSU eine Lösung für eine europaweite Regelung an. Seit Jahren stehen die großen US-Technik-Konzerne immer wieder in der Kritik, weil sie mit ihren ausgeklügelten Geschäftsmodellen zu wenig Abgaben zahlen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 19:00 Uhr