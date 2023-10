Das Wetter: Am Abend teils klar, teils bewölkt und vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils klar, teils bewölkt; im Westen gebietsweise Regen. Auch in der Nacht muss vereinzelt mit Schauern gerechnet werden. Es kühlt ab auf 12 bis 6 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen auf Alpengipfeln oberhalb von 2.000 Metern. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen teils bewölkt, teils sonnig. Morgen kann es im Süden regnen. Tageshöchsttemperaturen zwischen 12 und 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 17:00 Uhr