Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Am Abend sonnig, später zunehmend bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist sonnig, vereinzelt Wolkenfelder. In der Nacht im Osten klar, sonst zunehmend bewölkt und vereinzelt Regen, in den Alpen oberhalb von 900 Metern auch Schnee. Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Morgen von Oberfranken bis Niederbayern meist trocken mit sonnigen Abschnitten, sonst bewölkt und zeitweise Regen. Am Karsamstag und Ostersonntag oft bewölkt, vereinzelt Regen. Am Tag Höchstwerte 6 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2023 17:00 Uhr