Das Wetter: Am Abend sonnig, später Gewitter

Das Wetter in Bayern: Bis in den Abend meist sonnig. An den Alpen und in der der Donau-Alb-Region vereinzelt Schauer und teils kräftige Gewitter. In der Nacht auch in Franken Gewitter, sonst teils klar, teils wolkig bei 17 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen meist sonnig bei bis zu 32 Grad, später wieder Gewitter möglich, vor allem im Norden Frankens und in Alpennähe. Am Samstag im Norden freundlich, im Süden Schauer und Gewitter. Am Sonntag bayernweit sonnig bei 19 bis 25 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2022 18:15 Uhr