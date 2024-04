Das Wetter: Am Abend sonnig oder locker bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Abend oft sonnig oder nur locker bewölkt. Kommende Nacht klar bei Werten zwischen 12 und 5 Grad. Morgen und am Mittwoch viel Sonnenschein. Tagsüber 23 bis 28 Grad. Am Donnerstag im Norden und Osten noch sonnig, sonst Schauer oder Gewitter. Nur noch bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2024 17:00 Uhr