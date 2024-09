Das Wetter: Am Abend Sonne, in der Nacht klar

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden noch sonnig, in der Nacht klar bei 16 bis 12 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, in Franken schon vormittags, später überall Schauer und Gewitter. Höchstwerte 23 bis 29 Grad. Die weiteren Aussichten: Montag und Dienstag bewölkt, regnerisch, windig bei nur noch 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2024 17:00 Uhr