Das Wetter: Am Abend Sonne, in der Nacht klar

Das Wetter in Bayern: Auch heute Abend noch sehr sonnig, in Franken weiterhin lebhafter Wind. Die Nacht wird klar bei Tiefstwerten von 16 bis 12 Grad. Morgen wenig Änderung, zum Abend in den Alpen lokale Wärmegewitter. Der Sonntag wird unbeständig und kühler mit Regenschauern und teils kräftigen Gewittern. Am Montag nur in Franken freundlich. Höchstwerte morgen 29 bis 33 Grad, von Sonntag an 17 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 17:00 Uhr