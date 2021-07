Das Wetter: Am Abend Regen, örtlich auch Gewitter

Nachrichtenarchiv - 24.07.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend vereinzelt Regen, örtlich auch kräftige Gewitter mit der Gefahr von Hagel, Sturmböen und Platzregen. Für Mittelschwaben hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben. In der Nacht gebietsweise Regen, örtlich auch kräftige Gewitter, Tiefstwerte 16 bis 13 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Unbeständig mit Sonne, Wolken und teils kräftigen Schauern und Gewittern. Maximal 21 bis 27 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.07.2021 18:15 Uhr