Das Wetter: Am Abend ötzlich Gewitter, in der Nacht Wetterberuhigung.

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt. Gebietsweise kräftige Gewitter. Für Teile Schwabens gilt eine Unwetterwarnung. In der Nacht klingen die Regenfälle ab, zum Teil klart es auf, Tiefstwerte um 17 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Teils bewölkt, teils länger sonnig. Besonders jeweils am Nachmittag und Abend kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 25 bis 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2023 17:30 Uhr