Das Wetter: Am Abend meist sonnig, später Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend oft sonnig, in der Nähe der Berge und ganz im Westen auch einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter. Kommende Nacht teils wolkig, teils klar, in Franken und im Süden vereinzelt Schauer und Gewitter bei 15 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen unbeständig mit Sonne, Regen und Gewittern. Ab Mittwoch weitgehend trocken und freundlich, in Alpennähe bewölkt und vereinzelt Regen. Höchstwerte zwischen 14 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2023 17:00 Uhr