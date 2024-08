Das Wetter: Am Abend meist sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Abend noch viel Sonnenschein. Im Mittelgebirgsraum ganz vereinzelte Schauer oder Wärmegewitter möglich. In der Nacht meist trocken bei 18 bis 13 Grad. Am Wochenende und am Montag weiterhin überwiegend sonnig bei 25 bis 32 Grad. Vereinzelt Wärmegewitter.

