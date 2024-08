Das Wetter: Am Abend meist bewölkt und zeitweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Franken ab und zu sonnig. Sonst bewölkt und zeitweise Regen. In der Nacht im Norden zunehmend klar, im Süden weiter meist bewölkt. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Morgen im Norden oft sonnig, im Süden bewölkt und gelegentlich Regen. Am Dienstag trocken und freundlich. Am Mittwoch Sonne von früh bis spät. Höchstwerte morgen 18 bis 25, in den folgenden Tagen zwischen 24 und 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 17:00 Uhr