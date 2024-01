Das Wetter: Am Abend klar, morgen wieder freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist klar. Nachts sternenklar und Temperaturrückgang auf -2 bis -7 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen weiter freundlich. In den Nächten Abkühlung auf +2 bis -5 Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen 4 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 17:00 Uhr