Das Wetter: Am Abend im Westen und Süden Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt. Im Westen und an den Alpen gewittriger Regen. In der Nacht, teils bewölkt und vor allem im Süden Regen. Tiefstwerte 14 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen wechselhaft mit Sonne, Wolken und Gewittern bei 18 bis 24 Grad. Ab Montag freundlicher bei 22 bis 28 Grad. Am Dienstagnachmittag an den Alpen Gewitterneigung.

