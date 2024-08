Das Wetter: Am Abend gewittrig mit Regen, 19 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt, später gebietsweise Regen, örtlich kräftige Schauer und Gewitter bei 19 bis 15 Grad. Morgen viele Wolken und mitunter länger anhaltende Regenfälle, 18 bis 24 Grad, in der Nacht 17 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Montag wenig Änderung, nur in Franken freundlicher. Am Dienstag dann wieder mehr Sonne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 17:00 Uhr