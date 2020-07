Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich und in der Nacht klar bei 8 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen mehr Sonne als Wolken. Mittwoch und Donnerstag wechselhaft mit teils gewittrigen Regenfällen. Tageshöchstwerte morgen 22 bis 27, dann wird es kühler mit sonst 16 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 18:00 Uhr