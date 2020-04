Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist freundlich, in der Nacht klar oder nur leicht bewölkt. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen wieder sonnig und sehr windig. Höchsttemperaturen 15 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten: Weiterhin Hochdruckwetter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 20:00 Uhr