Das Wetter: Allmählich mehr Wolken, später Gewitter, Höchstwerte um 26 Grad

Tirol schränkt bereits heute Urlaubsverkehr auf Nebenstrecken ein

Reutte: In Österreich starten wieder Fahrverbote gegen Ausweichverkehr. Das teilt die Landesregierung von Tirol mit. Die Maßnahmen greifen in Innsbruck Stadt und Land sowie in den Bezirken Kufstein und Reutte. Gelten sollen Fahrverbote für Durchreisende im Sommer an den Wochenenden auf einigen Landes- und kleineren Gemeindestraßen. Erste Fahrverbote in Richtung Süden gibt es bereits heute und am Pfingstwochenende. Fahrverbote in Richtung Norden treten demnach am letzten Samstag der Pfingstferien ab 7 Uhr in Kraft. Im Bezirk Reutte sind Parallelstrecken zur Fernpassstraße gesperrt sowie die Abfahrt Reutte-Nord an der Fernpassstraße bis zum Kreisverkehr Wiesbichl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2022 08:00 Uhr