Das Wetter: allmählich freundlicher, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag erst südlich der Donau länger sonnig. Später lockert es auch im übrigen Bayern auf und wird langsam freundlicher. Sehr lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis zum Mittwoch im Süden Bayerns oft freundliches Wetter, im Norden meist bewölkt und gelegentlich Regen. Nach wie vor lebhafter Wind. Am Donnerstag zeitweise Regen. Tageshöchstwerte 6 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2024 12:15 Uhr