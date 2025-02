Das Wetter: Abseits von Nebel und Hochnebel viel Sonne, -3 bis +4 Grad.

Das Wetter in Bayern: Abseits von Nebel und Hochnebel vor allem an den Alpen viel Sonne. Meist trocken bei maximal minus drei Grad bis plus vier Grad. In der Nacht erst teils klar, später zunehmend dichte Wolken und in Unterfranken leichter Schneefall mit Glätte. Temperaturen zwischen minus 1 und minus 12 Grad. Morgen dichte Wolken, kaum Sonne und gebietsweise etwas Schnee. Höchstwerte zwischen minus 4 und plus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 06:00 Uhr