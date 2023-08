Das Wetter: Abklingende Schauer bei 13 bis 18 Grad.

Das Wetter in Bayern: Abklingende Schauer bei Höchstwerten zwischen 13 und 18 Grad. Weiterhin sehr windig. In der kommenden Nacht Abkühlung auf neun Grad. Die Aussichten: Morgen wechselnd bewölkt und nur wenig Regen. Am Mittwoch wieder wechselhafter bei Höchstwerten zwischen 16 und 22 Grad. Am Donnerstag wieder überwiegend sonnig bei 20 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 15:00 Uhr