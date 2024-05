Das Wetter: Abends wechselhaft, Nachts kaum noch Regen bei 11 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Abends teils freundlich, teils bewölkt, örtlich Regen und Gewitter. In der Nacht läßt der Regen nach, Tiefstwerte 11 bis 5 Grad. Morgen meist freundlich. Am Montag wechselhaft, nachmittags und abends teils kräftige Schauer und Gewitter. Dienstag örtlich Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 17:00 Uhr