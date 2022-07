Das Wetter: Abends teils sonnig, teils bewölkt, an den Alpen Gewitter bei 19 bis 16 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.07.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Abends teils sonnig, teils bewölkt, im Westen und an den Alpen sind Gewitter möglich. Nachts im Süden und Osten teils gewittrige Regenfälle, Abkühling auf 19 bis 16 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. In der Nähe der Alpen mitunter Schauer und Gewitter bei 23 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2022 18:00 Uhr